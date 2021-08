Al bar per un caffè, trova un marsupio con 6mila euro e lo restituisce

Ha pensato alla disperazione di chi aveva smarrito una cifra così alta e non ha avuto esitazioni: si è alzata ed ha consegnato ai baristi il borsello, grazie al quale si è risaliti al proprietario. La storia arriva da un bar della provincia di Brescia.

Era venerdì mattina scorsa quando una cliente del locale si trovava nel bar. Secondo quando riportato anche da BresciaToday, ha visto un borsello dimenticato su una sedia. Dopo averlo aperto, ci ha trovato 6mila euro in contanti. Giusto il tempo di immedesimarsi nella persona che aveva smarrito una somma così ingente e si è alzata per consegnare il tutto nelle mani dei gestori del locale. In seguito si è scoperto che il denaro era stato dimenticato da un gommista di passaggio.

La generosa cliente ha preferito fin da subito rimanere anonima, ma la notizia inevitabilmente ha fatto presto il giro del paese, giungendo anche al sindaco del paese (Castrezzato) Marco Franzelli, che ha parlato di un segnale straordinario per comunità.