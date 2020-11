Il giovane operaio che pubblica su Instagram le foto intime della ex

La vittima dell'ennesimo episodio di stalking e revenge porn è una ragazza di 19 anni. Per un giovane di 24 anni è scattata la denuncia. Succede tutto a Uta

E' una storia molto brutta quella che arriva dal sud della Sardegna. Un giovane ha perseguitato la ex fidanzata perché non accettava la fine della relazione e ha pubblicato sui social le foto intime della giovane fatte durante il loro periodo di fidanzamento. La vittima dell'ennesimo episodio di stalking e revenge porn è una ragazza appena maggiorenne, 19 anni. Ora per l'ex, un operaio di 24 anni, è scattata la denuncia.

Succede a Uta, in provincia di Cagliari. Le indagini dei carabinieri avevano preso il via dopo la denuncia-querela presentata dalla 19enne. L'ex la perseguitava pedinandola e tormentandola con numerose telefonate e messaggi. Ma non solo. L'operaio, hanno accertato i militari dell'Arma, ha anche pubblicato sul social network Instagram le foto intime che aveva fatto con la giovane.