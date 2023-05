Si ribalta autobus con a bordo una ventina di studenti: "C'era chi urlava per la paura"

Non è arrivato alla sua destinazione finale l'autobus che trasportava una ventina di studenti. Il mezzo, carico di giovanissimi, si è ribaltato sul fianco accasciandosi a lato strada. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di oggi 8 maggio, in Via Caduti del Lavoro, ad Azzano Mella, strada di campagna che si collega a Corticelle, frazione di Dello, in provincia di Brescia. Il pullman si sarebbe ribaltato su un fianco, per cause ancora in corso di accertamento: forse un cedimento stradale, forse la carreggiata molto stretta, oppure un errore umano.

I soccorsi

Immediato l'intervento dei soccorritori sul posto. In una manciata di minuti sul posto sono sopraggiunte quattro ambulanze, l'elisoccorso, due automediche, diverse squadre dei vigili del fuoco. Inizialmente è partito l’allarme in codice rosso. Poi fortunatamente ridimensionato: nessuno si sarebbe fatto troppo male, solo ferite lievi. Ma diversi ragazzi dovranno essere medicati o ricoverati in ospedale, in codice giallo e verde.

Una situazione sicuramente non facile da gestire, vista l'età e il numero delle persone coinvolte, scrive BresciaToday. Un altro pullman, che seguiva quello uscito di strada, è stato trasformato in una sorta di clinica mobile, dove i sanitari del 118 e i volontari del Sarc di Roncadelle e Castelmella, della Croce Azzurra di Travagliato, del Cosp di Flero hanno prestato le prime cure ai giovanissimi studenti, di età compresa tra i 15 e i 21 anni.

Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze. Stando a un primo bilancio, 12 adolescenti sono stati trasportati, per accertamenti, nei diversi ospedali della città di Brescia e al nosocomio di Manerbio. Una donna di 61 anni avrebbe invece riportato traumi più seri a un spalla ed è stata ricoverata in codice giallo.

La testimonianza di un giovane studente

"All'uscita da una doppia curva, il bus ha cominciato a sbandare, poi è finito nel campo. C'era chi urlava, chi piangeva: io ho preso subito in mano le redini della situazione e ho cercato di tranquillizzare tutti, dato che mi sono immediatamente accorto che - per fortuna - non c'erano feriti gravi", racconta Alessandro, uno studente di 15anni a BresciaToday. Il giovane ha chiesto telefonicamente aiuto a suo padre, il sindaco di Dello, Riccardo Canini che si è precipitato sul luogo dell'incidente.

"Quando sono arrivato - ricorda il primo cittadino - c'erano un agricoltore, l'autista di un bus che seguiva il mezzo ribaltato e un altro genitore che si stavano già prodigando per far uscire i ragazzi dell'abitacolo. Le porte erano infatti tutte bloccate, perché si trovano proprio sul fianco sul quale si è adagiato il pullman. Per liberare i ragazzi è stato infranto il finestrino dell'autista. Io ho chiamato i soccorsi, ma erano già stati allertati e poi ho mandato alcuni ragazzi a chiudere la strada".

Non sono mancati attimi di tensione. Avvisati dai rispettivi figli, molti genitori si sono precipitati sul luogo dell'incidente. Il conducente del mezzo di trasporto avrebbe ben poche responsabilità nell'accaduto: "Non andava veloce - spiega ancora Alessandro a BresciaToday - solo che all'uscita della curva si è trovato la strada in condizioni davvero pessime: c'era molto fango e le ruote hanno perso aderenza". Ad accertare eventuali responsabilità saranno gli agenti della polizia stradale di Desenzano e i carabinieri di Verolanuova che si sono occupati dei rilievi di rito.