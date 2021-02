Ricattato dall'amante con le foto hot: "Dammi dei soldi o mando tutto a tua moglie"

Avrebbe scattato una foto durante un incontro intimo e con quella avrebbe ricattato l'amante: "Dammi dei soldi o mando tutto a tua moglie". Con questa accusa una 45enne italiana è stata arrestata per estorsione, nel pomeriggio del 29 gennaio, dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Piombino. Secondo quanto ricostruito, i due si erano conosciuti qualche settimana prima per motivi di lavoro e, in poco tempo, era nata relazione sentimentale. Nel corso di uno degli incontri, la donna avrebbe approfittato di un momento di distrazione dell'amante per fotografarlo di nascosto durante un rapporto intimo e dal quel momento avrebbe iniziato a chiedere soldi all'uomo, un 65enne italiano, per non mandare lo scatto alla moglie.

Come ha ricostruito Livornotoday, il malcapitato ha accettato e, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe consegnato alla 45enne 100 euro e, successivamente, altri 500 a fronte di una richiesta di 2mila. Succesivamente si è rivolto al proprio avvocato che gli ha consigliato di sporgere denuncia alla polizia. Questo però non ha fatto desistere la donna dal suo intento che avrebbe raggiunto telefonicamente il legale del 65enne per spronarlo a darle il denaro restante.

A questo punto l'uomo, di comune accordo con la polizia, ha accettato quanto chiesto dall'ex amante e ha concordato con lei il giorno e il luogo per il pagamento. Tuttavia, appena ricevuti i soldi la donna è stata arrestata dalla squadra anticrimine del commissariato di Piombino. Convalidato l'arresto, per la 45enne sono scattati gli arresti domiciliari e la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con l'uomo.