"I vigili mi hanno chiamato ricchione e sfigato": lo sfogo social di un commerciante

"Non sono solito fare queste cose qua, ma forse questa volta ne vale la pena e può aiutare le persone": inizia con queste parole il video messaggio postato sui social da Alessio Cusumano, un commerciante di Torino, che attraverso il suo profilo Facebook ha voluto denunciare un presunto atto di discriminazione da parte della Polizia Locale.

Nel filmato postato in Rete, il 34enne sostiene di essere stato apostrofato come 'ricchione' da parte di un agente della polizia locale. Sempre secondo il suo racconto, i vigili lo avrebbero fermato mentre viaggiava su un marciapiede con il suo monopattino in zona Parco Dora, per poi definirlo anche ''sfigato''. Da qui sarebbe nata una discussione e uno scambio di vedute, forse non proprio cordiali, tra lui e gli agenti sulla multa che stavano per compilare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video ha ovviamente scatenato un'ondata di commenti, mentre il comandante della Polizia Locale di Torino, Emiliano Bezzon, in merito alla vicenda, ha reso noto che l'uomo è già stato contattato e martedì sarà ricevuto per approfondire e chiarire ogni aspetto della vicenda. Inoltre, ha precisato che il cittadino "non è stato denunciato, ma solo sanzionato perché circolava col monopattino sul marciapiede, comportamento vietato dal codice della strada".