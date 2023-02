Ricercato da due anni, irreperibile: lo arrestano all'esame per la patente

Era pronto per sostenere l'esame di guida, ma invece di ottenere la patente ha ottenuto il carcere. È così che un tunisino di 42 anni, ricercato da due anni perché doveva scontare più di quattro anni di carcere per droga, è finito in manette. Gli agenti della squadra mobile di Piacenza, in collaborazione con i colleghi di Parma, lo hanno infatti arrestato mentre si accingeva a dare l'esame per la patente di guida.

La polizia era sulle sue tracce da tempo, e di recente gli agenti hanno scoperto che l'uomo si trovava a Piacenza e stava studiando per conseguire la patente. Così i poliziotti lo hanno atteso proprio il giorno dell'esame e, una volta identificato, gli hanno notificato l'ordine di carcerazione.

Ora si trova nel carcere delle Novate di Piacenza: al termine della sua pena verrà espulso dall'Italia.