L'uomo ricercato per omicidio arrestato su un treno

Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo per omicidio volontario: l'uomo è stato arrestato a Milano. L'operazione è della polizia ferroviaria di Voghera (Pavia), che ha bloccato l'uomo, un cittadino albanese di 45 anni, in quanto ricercato dalle autorità greche.

I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza a bordo treno in prossimità della stazione di Milano Rogoredo, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno deciso di controllarlo. E dagli accertamenti in banca dati è emerso che era ricercato dalle autorità greche con un mandato d'arresto europeo per il reato di omicidio volontario.

Il 45enne è stato trasferito in carcere e adesso è disposizione della corte d'appello di Milano.