La maxi truffa delle ricette false per incassare i rimborsi delle medicine (poi buttate)

False ricette, per farmaci costosi, prescritte solo per speculare grazie al totale rimborso delle spese da parte del Servizio sanitario nazionale. Funzionava così la maxi truffa scoperta dalla procura di Castrovillari (Cosenza), che ipotizza un danno al servizio sanitario pari ad almeno un milione di euro.

Sono 19 le persone indagate. Rispondono di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni del servizio sanitario nazionale, destinatarie di misura cautelare. In carcere sono finiti due informatori farmaceutici e un medico di medicina generale, mentre alla moglie di quest'ultimo sono stati concessi i domiciliari. Per gli altri 15 indagati, tra i quali ci sono anche farmacisti della fascia ionica cosentina, è stata applicata la misura "del divieto di esercizio della professione di titolare, gestore, collaboratore di farmacia".

L'operazione è stata eseguita oggi, 11 novembre, dai carabinieri del Nas di Cosenza e del gruppo tutela salute di Napoli, con l'ausilio dei carabinieri dei comandi provinciali di Cosenza e Crotone. Eseguite anche perquisizioni in abitazioni, ambulatori medici e farmacie delle province di Cosenza e Crotone, con il sequestro preventivo di beni.

La truffa delle false ricette mediche

Ecco il meccanismo della truffa ricostruito dagli inquirenti. L'informatore farmaceutico indica al medico di famiglia l'elenco dettagliato dei farmaci da prescrivere. Il medico, con l'aiuto della moglie, scrive le prescrizioni di farmaci concordate con l'informatore, attribuendole a suoi pazienti. Questi ultimi sono ignari di tutto. Le ricette poi vengono recapitarle ai titolari delle farmacie compiacenti, che provvedevano a rifornirsi dei farmaci. Una volta ricevuti i prodotti, i farmacisti o i loro collaboratori tolgono i bollini identificativi (le cosiddette "fustelle") dalle scatole dei medicinali e li applicano sulle false prescrizioni.

Queste ultime, una volta completate delle "fustelle" delle scatole dei singoli prodotti, costituiscono il titolo con cui ogni farmacista richiede e ottiene dal Servizio sanitario nazionale il rimborso del prezzo del farmaco prescritto.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il farmacista avrebbe avuto anche il vantaggio di incassare dallo Stato il prezzo pieno dei farmaci, anche costosi, quando in realtà li acquistava dall'azienda con sconti superiori del 45%.

Medicine valide buttate nel wc o tra i rifiuti indifferenziati

Anche lo smaltimento delle centinaia di confezioni di farmaci che, senza "fustella", non erano più vendibili venivano poi smaltite in modo irregolare. La procura ritiene che, quando si trattava di polveri, liquidi o compresse di piccole dimensioni, i titolari delle farmacie li gettavano in scarpate o nei wc delle farmacie. Nella maggior parte dei casi, invece, sarebbe stato il medico in prima persona o tramite l'informatore farmaceutico, a gettarli tra i rifiuti indifferenziati.