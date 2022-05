Disoccupato trova borsa con mille euro e li restituisce, Muhammad: "Vorrei solo lavorare"

Ha trovato una borsa con circa mille euro al suo interno e ha subito deciso di consegnarla alla polizia, al commissariato di Peretola di via Sgambati. Protagonista è un 30enne originario del Pakistan, da anni richiedente asilo, Muhammad Imran. “Ho trovato la borsa ieri sera (lunedì, ndr) intorno alle 22:30. Ho visto che dentro c'erano soldi e altri documenti. Ho subito pensato di restituirla. È normale, non era mia. Così mi hanno insegnato i miei genitori”, dice oggi Muhammad, di fronte alla questura. La polizia è risalita velocemente alla legittima proprietaria, una donna 30enne di origini irachene, madre di un bimbo piccolo. Ha così potuto riaverla indietro. La donna stava andando a spedire il denaro alla famiglia d'origine e l'ha persa proprio spingendo il passeggino del piccolo.

Muhammed è in Italia dal 2018, arrivato dopo una lunga traversata via terra attraverso l'Asia e la Turchia. “Ci ho messo due anni per arrivare, il viaggio è stato duro e difficile. Sono venuto via dal Pakistan per cercare lavoro, là non avevo niente. I momenti più brutti? Forse nell'attraversare i confini di Grecia e Croazia. Le guardie di frontiera mi hanno picchiato e derubato del telefono”, racconta. Oggi vive in un centro d'accoglienza con altri cinquantina di richiedenti asilo: permesso di soggiorno temporaneo rinnovato ogni 6 mesi, in attesa che la richiesta di asilo sia accolta. La prima è stata respinta e il tribunale di Firenze ora sta valutando il ricorso.

Muhammad ha seguito un corso di italiano e ha preso la patente per guidare i 'muletti', quelli che spostano la merce nei magazzini. E proprio come magazziniere vorrebbe lavorare. Oppure in un forno. L'ultima esperienza di lavoro però, a Firenze, è stata a dir poco negativa: "Aspetto ancora quattro mesi di stipendio".