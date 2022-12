Rider aggredito con spray urticante, picchiato e rapinato

Disavventura per un rider di Uber che nella serata di sabato, mentre lavorava, è stato aggredito e rapinato a Firenze. Secondo quanto denunciato, è stato bloccato da due uomini in via Della Catena. Dopo averlo aggredito con uno spray urticante e un pugno al volto, gli hanno portato via due smartphone e il portafogli con dentro anche 250 euro in contanti.

Come racconta FirenzeToday, la vittima è un pakistano di 26 anni che si è presentato all’ospedale di Santa Maria Nuova per chiedere aiuto. I medici hanno diagnosticato un trauma contusivo al cranio e al volto co prognosi di cinque giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Firenze anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza di zona.