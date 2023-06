Il rider in bicicletta travolto da un'auto "passata col rosso"

È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Civile di Brescia il rider in bicicletta che, martedì mattina, è stato travolto da un'auto che sarebbe passata col rosso all'incrocio tra via Fratelli Ugoni e via Vantini, secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente riportata da BresciaToday. Vittima dell'incidente è un 52enne residente in città, dipendente di un'azienda di delivery.

A rendere noto quanto avvenuto è il sindacato Filt Cgil: "Come sindacato siamo da tempo impegnati nella richiesta di ampliamento dei diritti dei lavoratori del settore - si legge in un comunicato -. Nonostante la conquista di alcune garanzie, come l'obbligatorietà per le aziende di dotare i lavoratori di dispositivi di protezione come caschetti e divise idonee, continuiamo a registrare incidenti gravi e mortali".