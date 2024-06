Due rider presi a calci e pugni e rapinati mentre fanno le consegne

Calci e pugni per rubare un cellulare e una batteria della bici. Martedì sera (25 giugno) due fattorini di due note aziende di delivery sono stati brutalmente aggrediti e rapinati da tre uomini poi arrestati dalla polizia. I raid sono andati in scena verso le 20.30 in piazza della Repubblica, a due passi dalla stazione Centrale e da Porta Nuova a Milano.

Il primo a finire nel mirino dei rapinatori è stato un rider 43enne del Bangladesh, che è stato accerchiato, colpito e derubato del cellulare che stava usando come navigatore. Il rider ha inseguito il branco, mentre pochi metri più in là il gruppo si è scagliato contro un secondo fattorino, un 30enne del Pakistan, a cui è stata rubata anche la batteria della bicicletta elettrica.

I tre malviventi - tutti cittadini del Pakistan, di 23, 25 e 26 anni - sono poi stati fermati e arrestati da una volante della polizia. Sono tutti accusati di rapina continuata in concorso.