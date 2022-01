Il rider rapinato da tre persone armate mentre consegna le pizze

Paura martedì sera a Foggia in piazza Nigri, in pieno centro. Mentre consegnava delle pizze, un rider è stato rapinato da tre persone a volto coperto armate di coltelli e pistola. Sotto la minaccia delle armi, il lavoratore si è visto costretto a consegnare tutto il denaro in suo possesso.

Era appena sceso dal mezzo per consegnare una pizza. I rapinatori hanno fatto perdere le proprie tracce a piedi. L'uomo, in evidente stato di shock, ha lanciato l'allarme alla polizia, che ora indaga sull'accaduto. Potrebbero rivelarsi utili ai fini dell'individuazione dei responsabili i filmati delle telecamere della zona.

Qualche giorno fa, un ragazzino ha accoltellato un giovane rider di una pizzeria del centro storico di Avola, in provincia di Siracusa, per derubarlo dopo aver richiesto una consegna a domicilio alla stazione ferroviaria. Il fattorino ha reagito ma è stato colpito con 50 coltellate. Con l'accusa di tentata rapina e lesioni personali aggravate è stato denunciato un ragazzo di 16 anni.