Svuota la cantina e inizia a bruciare tutto in mezzo alla strada

La cantina era da svuotare, ed è quello che ha fatto un 38enne romagnolo nei giorni scorsi nella sua abitazione in val di Peio. Se non fosse che tutte le cianfrusaglie ha pensato bene di bruciarle in mezzo alla strada.

Una cosa che palesemente non si può fare, anche perché le soluzioni non mancano – Crm o ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti speciale – e bruciare rifiuti in mezzo a una strada è di fatto un reato. Nel rogo è finito di tutto: vecchia mobilia, lampadari, carta, barattoli di metallo e plastiche varie, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere l’incendio generato sul manto stradale.

Per questo, il 38enne è stato denunciato dai carabinieri di Cogolo.