Va in un altro comune per buttare i rifiuti (a terra), poi finge di essere il fratello gemello

È successo nel Salernitano. Non era neppure in possesso della patente. Maxi multa per lui

Ha cercato invano di spacciarsi per il fratello gemello per buttare la spazzatura ed evitare i controlli. Un 51enne di Bellizzi è stato denunciato ad Eboli, in provincia di Salerno. Ieri sera una pattuglia della polizia municipale lo ha fermato e denunciato per sostituzione di persona, false generalità e guida senza patente.

L'uomo, a cui è stata sequestrata l'auto, ha anche ricevuto una multa da 6mila euro per guida senza patente, assenza di copertura assicurativa e abbandono di rifiuti. Il 51enne, a bordo della sua Fiat Panda, è stato notato quando si accostava a bordo strada in zona litoranea per depositare a terra alcuni sacchi contenenti rifiuti urbani. Subito fermato dalla polizia municipale, si è spacciato per il fratello gemello, ma gli agenti si sono insospettiti per il suo comportamento.

E così dalla perquisizione è spuntata la sua carta d'identità dove erano riportate le sue vere generalità. Per lui sono scattati la denuncia e il sequestro della vettura.