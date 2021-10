Rimprovera un gruppo di ragazzi per gli schiamazzi: presa a pugni e colpi di casco

Rimprovera un gruppo di ragazzi per gli schiamazzi e viene aggredita a calci, pugni e colpi di casco. Vittima della disavventura, avvenuta nella tarda serata di mercoledì 6 ottobre a Lecco, una donna di 55 anni che avrebbe sgridato alcuni giovani che si trovavano per strada. Per tutta risposta la donna sarebbe stata raggiunta prima di tutto da una lunga serie d'insulti e, in un secondo momento, sarebbe stata violentemente aggredita con calci, pugni e un oggetto contundente, probabilmente un casco.

Aggredito anche un uomo

Sul posto, per tentare di porre fine al pestaggio, si è portato anche un 40enne, a sua volta aggredito dal branco. Richiamati dalle urla, i residenti hanno contattato il numero unico per le emergenze (Nue, 112) per attivare la macchina dei soccorsi: in breve sul luogo dell'aggressione sono arrivati i volontari della Croce San Nicolò di Lecco che si sono presi cura in primis della 55enne, e anche varie pattuglie dei carabinieri, incaricati di eseguire le indagini e risalire ai colpevoli, nel frattempo scappati. La donna, una volta stabilizzata, è stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

La zona dov'è avvenuto il brutale pestaggio