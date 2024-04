Teneva rinchiuse le figlie di 4 e 9 anni nel retrobottega: arrestata la madre

Rinchiuse nel retro di un negozio alimentari per non disturbare durante la gestione dell'attività. Era questa la sorte di due bambine di 4 e 9 anni di Bologna. La madre, originaria del Bangladesh, è stata arrestata dalla polizia su richiesta della procura che ha applicato il Codice rosso e contestato i maltrattamenti in famiglia.

La vicenda è emersa lo scorso 17 aprile, quando un cliente del negozio ha sentito dei forti rumori provenienti dal retro. Dopo essere uscito dal locale, ha chiamato la polizia riferendo anche la donna avesse due figlie. Giunti sul posto, gli agenti hanno chiesto alla negoziante dove fossero le figlie e lei stessa li ha accompagnato nel retro, dove le bambine, chiuse in una stanzetta, stavano giocando rumorosamente saltando su un materasso. Scarse le condizioni igieniche delle piccole e del negozio riscontrate dagli agenti. I poliziotti, su disposizione del questore, hanno chiuso il locale dove lavorava anche uno straniero irregolare.

Già nel 2023 la donna era già stata segnalata per "abbandono di minori", poiché era uscita di casa lasciando le figlie chiuse dentro. Il padre delle piccole si trova attualmente in Bangladesh. La madre delle piccole è stata arrestata. Le due bambine, invece, sono state affidate temporaneamente a una famiglia che se ne prenderà cura in attesa della decisione del tribunale dei minori.