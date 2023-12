Un ripostiglio di 10 metri trasformato in un b&b

Un ripostiglio di 10 metri è diventato un bed and breakfast. Peccato che fosse completamente abusivo. È la trovata di una signora di Bari, che aveva adibito all'accoglienza turistica un piccolo vano tecnico sul lastrico solare. La struttura recettiva irregolare è stata scoperta grazie agli sforzi della sezione di polizia annonaria dei vigili urbani di Bari.

La signora, proprietaria del vano, abita al secondo piano nello stesso stabile. Lo spazio che aveva trasformato nel piccolo b&b era però un ripostiglio, che non è stato mai accatastato come camera abitabile. Tanto che la proprietaria nel 2017 aveva già ricevuto un verbale dei tecnici della polizia edilizia per l'abusivismo della costruzione. Il caso era approdato anche in procura.

Adesso per la donna è scattato l'ordine di interrompere l'attività ricettiva, avviata senza alcuna autorizzazione e in uno spazio privo delle "caratteristiche strutturali e igienico sanitarie previste per l'uso abitativo". Dovrà pagare una sanzione che può oscillare dai 5mila ai 10mila euro.