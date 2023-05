Rischia di morire nel bosco: salvato dal figlio di otto anni

Un piccolo gesto a suo modo eroico. Che ha salvato una vita. Quella di suo papà. Nella prima seduta del consiglio comunale, il sindaco di Paciano (Perugia), Riccardo Bardelli, ha conferito un encomio al bambino che lo scorso febbraio ha percorso diversi chilometri in cerca di soccorso per il padre colto da malore. Secondo quanto ricostruito, i due stavano passeggiando nella zona del Monte Petrarvella, in provincia di Perugia, quando l’uomo si è sentito male.

Il piccolo Sebastiano, mostrando un sangue freddo e una lucidità fuori dal comune, ha percorso il sentiero a ritroso per diversi chilometri. Un'azione che di fatto ha salvato la vita al padre. Il sindaco del Comune, un borgo di meno di mille anime non molto distante dal lago Trasimeno, ha premiato il bambino "per la maturità e il coraggio" che ha mostrato in una situazione così drammatica. Che per fortuna si è conclusa con un lieto fine. E con un encomio dell'amministrazione comunale. Alla cerimonia era presente anche il padre del bimbo, Paolo, visibilmente commosso e ancora incredulo per quanto accaduto.