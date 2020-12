Le botte da orbi tra un gruppo di adolescenti (senza mascherine): "Ogni giorno è la stessa storia"

La rissa in via Libertà a Palermo. Sale l'esasperazione di residenti e commercianti per l'ennesimo episodio di violenza

Botte da orbi tra un gruppo di ragazzini in via Libertà a Palermo. È successo ieri pomeriggio, all'incrocio con via Florestano Pepe. Le immagini inviate a PalermoToday da una passante mostrano una dozzina di adolescenti che se le danno di santa ragione. "Siamo stanchi - scrive una donna che abita nella zona - perché da parecchi mesi viviamo in questa situazione. L'abbiamo segnalato più volte. Ogni tanto passano le forze dell'ordine e torna la pace per pochi minuti, ma poi siamo punto e a capo".

Le immagini della rissa tra adolescenti in via Libertà a Palermo

La scena di violenza di mercoledì pomeriggio è solo l'ultima di una lunga serie secondo la donna, che gestisce un'attività di via Agrigento. "Ogni giorno - aggiunge - è sempre la stessa storia. Intorno alle 17 si riuniscono in cinquanta: non indossano le mascherine, urlano, impennano con gli scooter ed esplodono petardi. Se passi a piedi da lì devi stare attento. Noi commercianti e condomini siamo esasperati, pensate che c'è pure una casa di riposo per anziani. E guai ad affacciarsi e lamentarsi con loro: inveiscono e ci tirano botti".