Violenta lite tra ragazze al bar, intervengono i fidanzati e si scatena la rissa

Il bar come un ring dove a darsele di santa ragione sono state due ragazze. È successo a Scandiano (Reggio Emilia). Le due hanno iniziato a discutere, sono poi intervenuti i fidanzati e invece di riportare la calma la situazione è degenerata. Il risultato è stata una rissa in piena regola, con bicchieri e sedie "volanti". Per riportare la calma è stato necessario l'intervento della polizia locale e i 4 contendenti sono stati denunciati.

Il barista ha tentato invano di portare la calma, ma non riuscendoci ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sembra che tutto sia iniziato da due ragazze, che per ragioni da chiarire hanno litigato. Dalle offese verbali sono passate allo scontro fisico. Sono cosi intervenuti i fidanzati. La situazione è degenerata. Alla fine i 4 sono rimasti illesi, ma portati in caserma sono arrivate le denunce per concorso in rissa.

