Rissa in strada: si prendono a bottigliate, paura all'uscita dalla scuola

Si sono presi a bottigliate in strada. Violenta rissa lunedì pomeriggio (13 maggio) a Milano, in via Angelo Mosso, una traversa di via Padova che porta al parco Trotter. Poco prima delle 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, due uomini si sono "sfidati" e feriti a colpi di bottiglia. Un ragazzo di 24 anni, di origini nordafricane, è stato portato via da alcuni amici e si è poi presentato in pronto soccorso dove è stato accettato in codice giallo. Un 27enne, anche lui di origini nordafricane, è stato invece soccorso sul posto dal 118, che lo ha trasportato all'ospedale, sempre in codice giallo, con una profonda lesione a un braccio.

La rissa furibonda ha causato momenti di paura tra i bambini e i genitori che in quei minuti affollavano il parco al momento dell'uscita da scuola. Sui motivi dello scontro indagano gli agenti della polizia.