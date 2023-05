Ragazzina bullizzata dalle compagne di scuola, l'incontro per chiarire finisce in rissa

Doveva essere un incontro per riportare la pace tra un gruppo di ragazzine e una compagna di scuola presa di mira e bullizzata, ma è sfociato in rissa con inclusa corsa al pronto soccorso. È successo martedì a Milano in via Ripamonti. Secondo quanto ricostruito, una ragazzina di 14 anni ha chiesto alla coetanea che la maltrattava di incontrarsi per chiarire. La "bulla" si sarebbe presentata con altre 6 o 7 persone e dalle parole sono passate agli spintoni e alle mani in faccia.

L'arrivo della polizia ha messo in fuga la maggior parte dei presenti, gli agenti hanno trovato solo madre e figlia (con un'altra amica) e la presunta bulla, che ha preferito firmare il foglio di dimissioni dall'ospedale San Paolo, dove sono state trasportate tutte.

Sul posto è arrivato anche il padre della ragazzina ritenuta a capo delle vessazioni, il quale ha spiegato di non essere a conoscenza dell'atteggiamento violento della figlia.