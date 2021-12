Italiani contro stranieri: 27enne investito dopo una lite in discoteca

"Un gesto oltre che folle anche criminale" secondo il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli che commenta quanto accaduto la scorsa notte davanti alla nota discoteca Energy sulla riviera romagnola.

Due gruppi di 20-30enni si sarebbero fronteggiati dopo una lite iniziata nel locale: alcuni hanno cercato di investire con un'auto un ragazzo "rivale" e gli amici di quest'ultimo - finito in ospedale - hanno poi picchiato gli investitori, con un bilancio di altri due feriti. Il 27enne in ospedale "dovrebbe cavarsela - fa sapere il sindaco - Da quel che mi hanno raccontato testimoni dovrebbe essere stato sbalzato dopo l'urto con la macchina che poi è finita contro un'altra auto".

Il bilancio riportato da Cesenatoday parla di un 27enne grave ricoverato all'ospedale di Cesena e altri due ragazzi - rispettivamente di 19 e 20 anni - con lesioni più lievi, medicati negli ospedali di Rimini e Ravenna.

Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 e avrebbe per protagonisti un gruppo di italiani e un'altra comitiva di giovani albanesi. Le due comitive erano state allontanate dal locale da ballo per comportamenti al di sopra delle righe per futili motivi. Ad un certo punto, uno dei giovani della comitiva italiana è salito a bordo dell'auto, investendo - da chiarire se il gesto è stato volontario - il 27enne di nazionalità albanese. A seguito dell'aggressione stradale si è scatenata una rissa, con la comitiva straniera a circondare l'auto.

Nella zuffa a riportare la peggio sono stati due italiani, con lesioni comunque lievi. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con tre ambulanza e l'auto col medico a bordo. Gli uomini dell'Arma dell'Aliquota Radiomobile proseguono nelle indagini, che daranno luogo nelle prossime ore a denunce. Complessivamente l'episodio ha coinvolto una decina di persone.