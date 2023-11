Folle rissa in strada: due uomini accoltellati alla gola e alla spalla

La discussione, le minacce, le coltellate, poi la fuga. Notte movimentata quella di sabato in Darsena a Milano, dove due uomini sono rimasti feriti nel corso di una rissa. La violenza è esplosa verso le 4.20, quando - stando alle prime ricostruzioni - i due avrebbero iniziato a litigare.

I carabinieri, allertati dai testimoni, hanno rintracciato le vittime - entrambe di origine nordafricana e senza documenti - a due passi dalla Darsena. Uno dei due, un 20enne, è stato accompagnato in codice giallo al San Paolo per una profonda ferita alla gola, ma dopo aver dato in escandescenze si è allontanato dall'ospedale e al momento non è stato rintracciato. L'altro ferito, anche lui sui 20 anni circa, è finito invece in codice rosso al San Paolo per una ferita alla spalla ed è ricoverato.

I militari che stanno cercando di ricostruire l'accaduto hanno provato a parlare con lui, ma l'uomo non ha fornito grandi indicazioni su quanto successo.