La rissa con i coltelli davanti alla stazione

Un gruppo di quattro, forse cinque persone, si è accapigliato davanti la stazione Santa Maria Novella, a Firenze. Da quel momento è partita una rissa con coltelli, per motivi ancora da ricostruire. In pochi istanti si sono aggiunte altre persone, dando il via a una situazione che poi è degenerata in violenza. È accaduto nella serata di ieri 14 luglio, intorno alle 22, in piazza della Stazione.

Il bilancio della colluttazione è drammatico. Il ferito più grave, un 33enne della Costa D'Avorio, si trova ancora nel reparto di terapia intensiva in seguito a dei profondi tagli di coltello ricevuti durante la rissa. L'altra vittima, un connazionale 26enne, è adesso fuori pericolo, ma rimane ancora ricoverato per accertamenti e ricevere il supporto di cure mediche.

A prestare i primi soccorsi ai feriti, prima dell'arrivo del personale del 118, sono stati i carabinieri e alcuni passanti. Le sirene della polizia, almeno tre volanti, hanno scatenato un fuggifuggi generale. Sei gli identificati: un 26enne marocchino, un maliano e quattro ivoriani di età compresa tra i 17 e 44 anni. Tutti denunciati per rissa e lesioni.

Sul posto non sono state trovate le lame utilizzate e sono in corso indagini per risalire al motivo che ha scatenato la rissa.