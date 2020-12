Il video della rissa in piazza a Ercolano

Ieri sera in piazza Trento e Trieste è andata in scena una rissa tra ragazzi documentata con un video pubblicato sui social network. Pugni e calci, ma anche lancio di bottiglie di vetro

Ad Ercolano ieri sera in piazza Trento e Trieste è andata in scena una rissa tra ragazzi documentata con un video sui social network pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Pugni e calci, ma anche lancio di bottiglie di vetro segno che in molti stavano bevendo nonostante i divieti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Intanto a roma un 37enne ha insultato e sputato contro i militari dell'Esercito impegnati in un servizio di vigilanza fisica a Campo de' Fiori e ha aggredito i poliziotti intervenuti. Poi è stato bloccato dagli agenti aggrediti a loro volta e che, per farlo salire sulla volante, hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. Arrestato per resistenza e lesioni, ha passato la notte di Natale nelle camere di sicurezza della Questura. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno invece arrestato un 47enne di Mesoraca, in provincia di Crotone, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. I militari sono intervenuti in una via del centro abitato dove l'uomo, fermato per un controllo, ha opposto resistenza.