I figli litigano, i genitori intervengono per dividerli ma scoppia la rissa tra famiglie

Una banale lite tra ragazzini degenera in una vera e propria rissa tra due intere famiglie. Succede a Santa Maria di Licodia (Catania), dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà otto persone. Rispondono di rissa aggravata e lesioni personali.

I fatti sono accaduti nella centralissima piazza Umberto lo scorso 19 giugno. A innescare la lite è stato un banalissimo battibecco tra due ragazzini mentre giocavano a calcio nella piazza. La madre di uno dei due è intervenuta per dividerli ma a quel punto sono intervenuti anche i genitori dell’altro minorenne ed è stato il caos. Gli adulti hanno perso il controllo e si è scatenata la rissa a calci e pugni. La lite diventava sempre più partecipata, con altri contendenti che si aggiungevano. Botte da orbi e per qualcuno è stato necessario anche andare in ospedale per farsi medicare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza presenti in piazza Umberto e hanno sentito alcuni testimoni. Sono quindi arrivati agli otto denunciati: hanno tutti tra i 19 e 46 anni, ma c'è anche un ragazzino di neppure 14 anni.

Continua a leggere su Today.it...