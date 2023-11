Funerale con rissa: calci e pugni tra i parenti del defunto. Il video è virale

Una furibonda rissa si è scatenata per le strade di Francavilla Fontana (Brindisi). Non nei luoghi della movida, ma nel corso di un corteo funebre. A darsele di santa ragione sono stati i parenti del defunto.

Come scrive BrindisiReport il parapiglia si è scatenato il 3 novembre proprio davanti all'abitazione del caro estinto nel rione Peraro, col carro funebre in strada. La lite è stata immortalata dai presenti e le immagini sono rimbalzate sulle chat WhatsApp di tutto il paese.

Prima si sentono delle urla, poi si vedono più persone colpirsi con schiaffi, pugni e calci. Qualcuno ha tentato di separare i contendenti, ma senza successo. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Non si è trattato di un'impresa facile: la cerimonia funebre prevista per le 15.30 è stata rinviata di quasi due ore. Alcuni presenti si sono sentiti male e sono stati accompagnati al pronto soccorso.

La lite sarebbe scaturita da dissidi familiari di poco conto. Oltre al video infatti nelle chat circola anche un audio con una ricostruzione dei fatti, che riporta tutto a dissapori fra nipoti dovuti a un altro lutto in famiglia. La vicenda è al vaglio dei carabinieri, anche se nessuno finora si è recato in caserma per sporgere denuncia.

