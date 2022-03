Maxi rissa fra giovanissimi con accoltellamenti: cinque feriti

L'inferno all'improvviso. E' quello che è scoppiato stanotte, alle due circa a Canicattì, provincia di Agrigento. Una maxi rissa fra giovani, anzi giovanissimi, è esplosa per cause non chiare. Cinque i minorenni - dai 14 ai 17 anni - rimasti feriti. Uno in maniera gravissima: è stato accoltellato e la lama gli ha perforato il polmone. In queste ore è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Dell'attività investigativa, per ricostruire con precisione cosa abbia innescato la rissa e l'accoltellamento, se ne sta occupando la polizia.

In piazza, location della movida dove è avvenuta la rissa, ieri sera, c'erano tantissimi giovani e non soltanto. Non è chiaro, appunto, cosa abbia innescato l'iniziale diverbio, ben presto trasformatosi in una maxi rissa. Forse, è questa l'idea investigativa privilegiata, alcuni erano sotto effetto dell’alcol.

Numerosi, forse il doppio se non addirittura il triplo, i coinvolti nello "scontro". Una violenza inaudita, durante la quale qualcuno ha anche tirato fuori un coltellaccio. Cinque i giovani - e sono tutti dei ragazzini di Canicattì - rimasti feriti. Uno, in particolar modo, è stato raggiunto da una coltellata ad un polmone che è stato perforato. Viene adesso, proprio in questi minuti, sottoposto ad un intervento chirurgico, ritenuto, dagli stessi sanitari, delicatissimo. Gli inquirenti hanno già avviato le indagini per cercare, laddove possibile, di identificare i coinvolti e d'accertare chi ha aggredito gli altri.