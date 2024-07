Rissa furiosa a coltellate, poi stacca un dito a morsi e lo ingoia

La rissa furibonda, una coltellata alla schiena, e per finire un dito staccato con un morso e poi ingoiato. Scene di (stra)ordinaria follia a Lanuvio, frazione del comune di Anzio, sul litorale romano. Tre le persone coinvolte. Un cittadino pakistano di 34 anni ha cercato di fare da paciere per calmare gli animi e si è ritrovato senza un dito, staccato a morsi e poi ingoiato da uno dei due litiganti. A staccargli una falange del dito della mano è stato un connazionale di 39 anni che poco prima aveva accoltellato il rivale alla schiena nel corso di un furente litigio.

La lite è scoppiata in via Francesco Petrarca domenica sera, 14 luglio. Due uomini, un pakistano di 39 anni e un cittadino indiano di 48, sono venuti alle mani per futili motivi. I due se le sono date di santa ragione. Il più giovane ha poi estratto un coltello e ha colpito alla schiena l'indiano, ferendolo gravemente. Per cercare di placare gli animi è intervenuto un terzo uomo, un pakistano di 34 anni. Il malcapitato ha però fatto i conti con la violenza del connazionale che lo ha morso staccandogli di netto una falange del dito, che poi ha ingoiato.

Sono state numerose le richieste d'intervento dei cittadini al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno. Bloccato, l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni gravissime e resistenza a pubblico ufficiale. I due feriti sono invece stati portati all'ospedale Riuniti di Anzio, entrambi in codice rosso.