La festa abusiva dopo il coprifuoco finisce in rissa: in ospedale una ragazza e due amici (video)

La musica sparata dalle casse portatili, qualche bottiglia e l'intenzione di tirar tardi ben oltre il coprifuoco. Fino a quando succede qualcosa. Una rissa è scoppiata a Livorno tra un gruppo di una ventina di giovani fino ad allora intenti a bere e ballare alla Terrazza Mascagni, nei pressi dell'Acquario. Il fattaccio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica sul lungomare. Tre le persone rimaste ferite.

Ad avere la peggio è una donna di 31 anni che ai soccorritori racconterà di essere stata picchiata da un gruppo di cinque o sei ragazzi, mentre due amici avrebbero provato a difenderla finendo pure loro per essere malmenati. La serata, per tutti e tre, è finita in ospedale, trasportati da un'ambulanza della Svs di via San Giovanni e da una della Svs di Ardenza, lei con un trauma cranico e traumi all'addome, alla schiena e a una gamba, gli altri due con traumi facciali. Alla squadra volanti della polizia, intervenuta con tre mezzi, il compito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sui social gira anche un video (in basso) che documenta, benché a distanza, alcuni momenti della rissa.