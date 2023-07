Rissa tra minori finisce a coltellate

Rissa tra giovanissimi nel padovano. Un minore sarebbe stato colpito da tre fendenti dopo una discussione con altri ragazzi. È accaduto aggi 15 luglio attorno alle 17.30, a Monselice. Trasportato con l’elisoccorso del Suem 118 all’ospedale di Padova al giovane sono state riscontrate tre ferite, una al torace e due alle gambe. L'adolescente si trova ora in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Monselice.

Cosa è successo

Sarà ora compito dei militari dell'Arma ricostruire quanto accaduto. Stando a quanto ricostruito da PadovaOggi, i carabinieri non escludono alcuna ipotesi: dalla parola di troppo, all'imboscata, ad un regolamento di conti conseguente di traffici illeciti. I protagonisti della furibonda rissa finita a colpi di coltello sarebbero già interrogati e sarebbero ora in caserma con i rispettivi genitori per cercare di chiarire l'accaduto. Nel frattempo i genitori del ferito si sono catapultati a Padova in ospedale in attesa di ricevere notizie confortanti dal personale medico.