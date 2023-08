Volano schiaffi a una partita di calcio tra bambini: Daspo alla nonna 71enne

Rissa sugli spalti tra genitori e nonni in una partita di calcio tra bambini nati nel 2013, categoria pulcini. Purtroppo succede, anche se stavolta a fare notizia è la Daspo a una nonna 71enne. Torniamo a quella partita disputata il 21 maggio del 2023 a Pianengo, in provincia di Cremona.

Cosa è successo

Durante il match calcistico Soresinese - Ripaltese disputata tra bambini di 10 anni nell’ambito di un torneo promosso dalla Pianenghese, una madre di 39 anni e una nonna di 71 anni si sono rese protagoniste di una rissa sugli spalti per una contestazione a un fallo di gioco, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. Secondo le ricostruzioni il motivo scatenante della lite sarebbe uno schiaffo che la 71enne avrebbe dato al figlio della donna.

Daspo per 6 persone

Concluse le indagini il questore, Michele Sinigaglia, ha emesso sei Daspo. Sei persone, infatti, sono state ritenute "responsabili dei gravi episodi di violenza posti in essere al centro sportivo Enzo Saronni, grave per il clamore suscitato e per la pericolosità sociale delle condotte realizzate, alcune delle quali indirizzate a danno di minori. Con i provvedimenti - spiega la questura - intendiamo stigmatizzare in chiave di prevenzione condotte concretamente pericolose sotto il profilo dell'ordine pubblico e particolarmente disdicevoli, tenuto conto che i fatti sono accaduti nell'ambito di una competizione tra ragazzi nati nell'anno 2013, alla presenza e anche in danno di soggetti minori, uno dei quali strattonato". I sei protagonisti dell’inqualificabile episodio non potranno presenziare a eventi sportivi di qualsiasi genere e categoria per un anno con eccezione delle partite che vedono in campo giocatori del settore giovanile.

