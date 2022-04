Uno sguardo di troppo a una ragazza fa scattare maxi rissa

Sabato sera di follia a Pastorano, in provincia di Caserta. All'esterno di un noto locale della zona è scoppiata una maxi rissa tra ragazzi. Ad accendere gli animi forse uno sguardo ritenuto di troppo verso una ragazza. Il compagno della giovane non avrebbe gradito tanta attenzione e si è scatenato il caos tra calci e pugni. Alcuni residenti hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. E' stato anche riferito di uno sparo, ma la notizia non trova riscontro dagli accertamenti fatti dai militari dell'Arma.