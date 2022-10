Rissa tra pastori: ferito un agente, pecora colpita a bastonate

Pomeriggio movimentato a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, dove gli agenti della polizia locale sono intervenuti per sedare una baruffa scoppiata tra due pastori. I fatti, di cui dà conto RomaToday, sono avvenuti lo scorso 12 ottobre quando un pastore ha richiamato l'attenzione di una pattuglia della locale in transito su via di Tor Bella Monaca, denunciando che un uomo - un altro pastore - stava infastidendo il suo gregge al pascolo su uno dei pratoni del quartiere.

Invitato ad allontanarsi il "disturbatore", armato di bastone, si sarebbe però scagliato contro il proprietario degli ovini, dando vita ad una colluttazione. Poi ha aggredito una pecora, colpendola violentemente con la spranga. Alla vista dei caschi bianchi l'aggressore, dopo aver colpito un agente per liberarsi dalla sua presa, ha attraversato viale di Tor Bella Monaca inseguito dai poliziotti della municipale. Arrivato nella vicina via Giacinto Camassei, il fuggitivo si è arrampicato sulla palazzina, ma ha poggiato i piedi su un condizionatore esterno precipitando al suolo.

Raggiunto dagli agenti del comando di via Cambellotti, l'aggressore è stato trasportato al policlinico Tor Vergata e denunciato. Informata la procura la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.