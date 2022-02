Rissa sulle piste da sci: tutta "colpa" delle mascherine anti Covid

Prima gli insulti, poi dalle parole si è velocemente passati ai fatti. Una rissa si è scatenata sulle piste da sci trentine e i carabinieri di Badia hanno denunciato cinque persone. Si tratta di due irlandesi e tre genovesi che nei giorni scorsi si sono ritrovati nella stessa cabina della funivia “Piz la Ila". Uno dei due irlandesi, secondo quanto racconta TrentoToday, avrebbe la mascherina Ffp2 mentre erano ancora in viaggio. Gli italiani non avrebbero digerito il gesto e questo avrebbe fatto iniziare un battibecco acceso.

La questione sembrava conclusa, ma i cinque erano diretti allo stesso club e lungo il tragitto a piedi la lite si è riaccesa. E' scattato un parapiglia che ovviamente non è passato inosservato. In pochi minuti è arrivata una telefonato al numero unico di emergenza 112 e immediatamente una pattuglia di carabinieri sciatori è intervenuta per separare i contendenti e riportare pace. Nonostante i colpi sferrati i cinque non hanno riportato traumi o ferite, ma sono tornati a casa con una denuncia per rissa, aggravata dai motivi futili.