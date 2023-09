Maxi rissa a coltellate: quattro feriti. Ipotesi spedizione punitiva

Caos a Prata di Pordenone, nella frazione di Villanova, per una maxi rissa nella quale sono state coinvolte circa cinquanta persone. Alcune sono rimaste ferite. Tra loro un 29enne, in ospedale con gravi ferite da taglio alla testa. Pare che la lite sia scoppiata all'interno della comunità Sikh. Non sarebbe la prima volta. Ad accendere gli animi sarebbe stata la gestione del tempio locale.

Quando le forze dell'ordine sono intervenute, hanno trovato quattro feriti. Il più grave è il 29enne, trasferito a Udine in elicottero. Gli altri tre sono stati portati all'ospedale di Pordenone. Ci sarebbe anche lo stesso presidente della associazione cui sarebbe affidata, appunto, la gestione del tempio.

Indagano i carabinieri. Non si esclude che la rissa sia scaturita da una sorta di spedizione punitiva.

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorsi a Pasiano (Pordenone) furono bruciate due auto di proprietà di persone coinvolte nella gestione del tempio Sikh. Gli episodi potrebbero essere collegati.

