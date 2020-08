Prende a pugni un uomo per una precedenza: denunciato pensionato: “Scusate, è lo stress”

Una precedenza non rispettata è bastata a un uomo per prendere a pugni un’automobilista in pieno volto. Quando una pattuglia dei carabinieri lo ha rintracciato poco dopo, l’uomo ha chiesto scusa provando a giustificare il gesto con un momento di rabbia e stress, come scrive MilanoToday.

Lunedì mattina una pattuglia dei carabinieri è stata fermata lungo la provinciale 39 a Bressana Bottarone da un uomo sanguinante: uno sconosciuto lo aveva colpito al volto con quattro pugni dopo una lite per motivi di viabilità. Il ferito è riuscito a prendere marca, modello e parte della targa dell’auto dell’aggressore e a consegnarlo ai militari. L’uomo è stato portato in ospedale con una prognosi di sette giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie ai dati e alla visione delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della zona, i carabinieri sono riusciti a risalire all’aggressore. L’uomo, un 67enne italiano residente nel pavese, è stato chiamato ieri in caserma. Quando i carabinieri gli hanno spiegato l’accusa, ha subito ammesso di aver effettivamente colpito l’automobilista e ha chiesto scusa, giustificandosi. Sposato, pensionato, mai avuto problemi con la giustizia, è stato denunciato a piede libero.