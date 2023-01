Rissa tra ragazzine davanti alla scuola: calci, pugni e tirate per i capelli

Furibonda lite al femminile per strada a Palermo. Le protagoniste sono due ragazze, che si sono affrontate a pochi passi a una scuola. Siamo in corso dei Mille e poco distante c'è l'Istituto alberghiero, come si legge su PalermoToday.

Cosa abbia acceso gli animi non è chiaro. C'è però un video che mostra le due litigare mentre altri coetanei le filmano. "Ma perché non la lasci stare?", chiede un commerciante a una giovane cercando di intervenire. "Perché non si fa i fatti suoi?", risponde lei che poi afferra la "rivale" e la trascina in strada. "Accura (Attenzione, ndr) alle macchine", urla qualcuno mentre l'asfalto si trasforma in un ring.