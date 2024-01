Feroce rissa con tirapugni per il campo da basket: tre ragazzini in ospedale

La contesa per l'uso di un campo da basket è degenerata e a Padova si è scatenata una rissa furibonda tra minorenni e tre di loro sono finiti in ospedale. Insulti e violenza fisica, con tirapugni e spray urticante. Adesso sette ragazzini sono indagati.

Secondo quanto ricostruito, il 20 gennaio scorso due gruppi di quindicenni e sedicenni si sono affrontati prima in un'area giochi di piazza De Gasperi e poi in un locale. Un sedicenne ha riportato la frattura del setto nasale e vari ematomi, un coetaneo invece un trauma cranico e un terzo invece contusioni in varie parti del corpo.

Le immagini riprese da vari sistemi di videosorveglianza e alcune testimonianze hanno permesso agli inquirenti di identificare sette ragazzini. L'accusa per loro è di rissa e porto illegale di armi (tirapugni e spray urticante). Una delle opposte fazioni aveva progettato di compiere una nuova spedizione punitiva, ma è stata intercettata e fermata dalla squadra Mobile. La polizia stava infatti monitorando anche i social ed è intervenuta quando ha visto che uno degli indagati aveva dato vita a una chat in cui si annunciava una nuova "spedizione punitiva" contro l'altro gruppo.

"Il fenomeno delle baby gang - interviene il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - è presente nei centri del Veneto e, pur non avendo estremi di grave allarme sociale, deve essere trattato come una priorità; sia per la sicurezza a cui tutti i cittadini hanno diritto sia per non creare un'immagine facile a generalizzazioni sui nostri ragazzi che, nella stragrande maggioranza, sono occupati con responsabilità nello studio, nel lavoro e nel volontariato e con il loro impegno indicano la via, molto spesso, a tutta la società".