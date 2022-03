Rissa finisce nel sangue, 17enne accoltella al petto il rivale

Un ragazzino, spalleggiato dal padre e dallo zio, avrebbe picchiato un 29enne - suo rivale - e gli avrebbe anche sferrato una coltellata in pieno petto. Succede a Napoli, dove i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna e quelli della Stazione di Brusciano hanno arrestato per tentato omicidio e rissa un 17enne di Brusciano e denunciato per rissa il padre e lo zio di 44 e 42 anni.

Secondo la ricostruzione dei militari, i tre erano in via Semmola dove è scoppiata un'accesa lite con un 29enne incensurato del posto. Gli animi si sono surriscaldati subito: prima calci e pugni, poi il più giovane avrebbe estratto un coltello e tirato al 29enne una pugnalata al petto. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso della Clinica dei Fiori di Acerra e poi al Cardarelli di Napoli dove è ancora ricoverato, non in pericolo di vita. Il 17enneè invece presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. I militari dell'Arma stanno ora lavorando anche per chiarire le ragioni del gesto.