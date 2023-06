Maxi rissa tra pakistani ed egiziani al centro d'accoglienza: 11 feriti

Una maxi rissa con bastoni, calci, pugni e sediate. Undici persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera più seria, in una rissa scoppiata tra pakistani ed egiziani, ieri sera poco prima delle 23, nel centro di accoglienza 'Mondo Migliore' di via dei Laghi a Rocca di Papa, in provincia di Roma.

Uno dei feriti ha riportato una frattura cranica composta ed è ricoverato in osservazione al Noc di Ariccia. Gli altri sono stati già dimessi con prognosi tra i 3 e i 5 giorni. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Frascati la situazione era già tornata alla normalità. I carabinieri stanno sentendo gli altri ospiti e gli operatori del centro. Sono stati sequestrati bastoni e parti di sedie con cui i partecipanti alla rissa si sarebbero colpiti.

La posizione degli 11 feriti è ora al vaglio.