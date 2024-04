Violenta rissa tra giovanissimi: spunta una chiave inglese

Una violenta rissa tra giovanissimi è scoppiata nella zona della Stazione di Parma il 27 aprile. Minuti di paura con tanti ragazzini che si sono affrontati a calci e pugni mentre altri filmavano la scena. Qualcuno grida 'destro, destro': le uniche due parole che si riescono a percepire in mezzo a una selva di urla. Poi mani e piedi che si muovono, volti travisati da cappucci, pugni e calci che volano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sembra un combattimento organizzato tra bande, come quelli che si vedono nei film. A un certo punto, con gli animi già surriscaldati, qualcuno lancia un oggetto di metallo al centro per colpire uno dei due, un altro - sempre incappucciato - fa come per scagliargli addosso una chiave inglese. I due contendenti si azzuffano e finiscono a terra, chi sta intorno non si preoccupa di fermare la violenza ma solo di filmarla e poi diffonderla mentre gli altri cercano di inserirsi nell'acceso diverbio con calci e pugni al malcapitato. La rissa rabbiosa, ripresa da decine di cellulari, è diventata virale in pochissimo tempo. Alla fine interverrà la Polfer. Qualcuno è stato già identificato; altri invece sono scappati.