La rissa in strada tra due ladri che litigano per il bottino

Scoppia una rissa in strada tra due ragazzi e i passanti chiamano i carabinieri. Quando i militari dell'Arma intervengono per separare i due scoprono che il motivo della lite è a dir poco singolare: si stanno contendendo il bottino di due furti. Succede a Roma, dove due giovani sono stati denunciati.

A litigare, in pieno giorno nella zona dell'Esquilino, sono stati due nordafricani. Passanti e commercianti hanno chiesto aiuto al 112. In piazza Manfredo Fanti sono qundi intervenuti i carabinieri. Dopo aver messo fine alla violenta discussione, i militari hanno scoperto che i litiganti avevano due borse rubate poche ore prima in zona Termini e al Colosseo ad altrettrante ragazze. Sono scattati ulteriori controlli che hanno portato al ritrovamento di altri oggetti rubati, prevalentemente apparecchi elettronici. La refurtiva è stata sequestrata.