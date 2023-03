Botte da orbi e cassonetti lanciati in strada: "Non ne possiamo più"

Se ne sono viste di tutti i colori nella giornata di giovedì 23 marzo in corso Giulio Cesare a Torino, alla fermata dei mezzi pubblici vicina al Ponte Mosca. Nel video girato da un lettore di TorinoToday si vedono alcuni ragazzi darsele di santa ragione, in alcuni casi anche con l'utilizzo di un bancale di legno, cassonetti dei rifiuti e una bicicletta lanciati in strada. E, come se non bastasse, un giovane a cui vengono tolti i pantaloni e altri episodi di violenza.

Oltretutto, le auto in transito venivano bloccate dai giovani che si lanciavano per andare a prendere i propri "avversari" di giornata. "Di solito - scrive il lettore - quando le forze dell'ordine arrivano sul posto tutti si sono già dileguati, ma noi non ne possiamo più: vandalismo, risse e spaccio di droga sono all'ordine del giorno".