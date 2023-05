In nero 9 lavoratori su 10 tra camerieri e lavapiatti: la scoperta in un ristorante

Più nero di così non si può. Su dieci lavoratori impiegati in un ristorante di Nardò, in provincia di Lecce, nove non avevano un contratto regolare. Lo hanno accertato i finanzieri della compagnia di Gallipoli, nell’ambito di alcuni controlli sul lavoro irregolare. Nell'attività commerciale i lavoratori in nero erano impiegati come cassieri, camerieri e lavapiatti. Poco dopo gli accertamenti sono stati estesi a una pizzeria-braceria, dove in veste totalmente irregolare stavano prestando servizio tre lavoratori su cinque. In generale il bilancio dei controlli è sconfortante. Dodici lavoratori su quindici, tutti italiani, sono risultati irregolari. Tra di loro c'è anche un minorenne.

I titolari delle due attività sono stati segnalati dai finanzieri all'Ispettorato competente per l'avvio dell’iter che porterà alla sospensione dell'attività. Ma c'è dell'altro: i controlli fatti sulle singole posizioni hanno consentito di appurare che uno dei lavoratori del ristorante risulta anche un percettore del reddito di cittadinanza. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato alla direzione provinciale dell'Inps per la revoca del beneficio.