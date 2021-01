Il ristorante resta aperto in zona arancione e ospita anche un matrimonio: "Combatto una legge che ritengo ingiusta"

Il nome - Ruvido, locale atipico - la dice lunga. E forse è anche per questa sfumatura fuori dal comune già dal nome che il locale nel centro di Lanciano è aperto da oltre 10 giorni, sfidando i blocchi della zona arancione e i frequenti controlli delle forze dell'ordine, che gli hanno comminato diverse sanzioni. Com'è noto, infatti, bar e ristoranti, attualmente, non possono essere aperti al pubblico. Ma "Ruvido", creato dall'energico Massimiliano Serrapica, ha deciso di appellarsi al diritto di lavorare, ospitando clienti a pranzo e a cena e, addirittura, qualche giorno fa, addirittura un matrimonio.

Sui social, il titolare di Ruvido racconta la sua vita da "fuorilegge" pubblicando gli scatti dei tavoli finalmente pieni. E si appella alla Costituzione, per rivendicare "il diritto insindacabile al lavoro", citando Martin Luther King nel difendere il suo il diritto di violare e combattere contro una legge che ritiene ingiusta.

Come spiega Chietitoday da qualche giorno il ristoratore ha implementato una iniziativa per invitare i clienti: Ruvido offre sostegno legale ai clienti che dovessero incorrere in problemi frequentando il locale.

In tanti lo appoggiano, varcando la soglia del locale per un aperitivo o un pasto e ancora di più sono i messaggi che, via social, lo invitano a continuare la sua protesta pacifica.

Di sicuro, oltre a qualche rogna con la legge, la fama di Ruvido ne ha guadagnato, varcando i confini frentani. Lunedì, due sposi sono arrivati da Ortona, con la famiglia, per celebrare il loro giorno più bello, posando nel locale.