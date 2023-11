Il ristorante-pizzeria con una tonnellata di carne congelata "ignota"

Negli ultimi giorni i carabinieri del Nas (nuclei antisofisticazioni e sanità) di Salerno hanno predisposto una serie di controlli in diversi ristoranti e locali delle province di Salerno, Avellino e Benevento, con l'obiettivo di vigilare sul rispetto delle norme a tutela della salute dei cittadini. Tra gli interventi più significativi emerge quello effettuato in un ristorante-pizzeria della provincia di Salerno, dove i carabinieri del Nas hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa una tonnellata di carne congelata priva delle indicazioni necessarie sulla tracciabilità.

I proprietari non sarebbero stati in grado di fornire alcuna indicazione sulla provenienza della carne in questione, rimasta quindi ignota. L'attività è inoltre stata immediatamente sospesa per gravi difformità e carenze igienico-sanitarie, rilevate insieme al personale dell'azienda sanitaria locale che ha ispezionato il locale con i carabinieri.

Come avviene in questi casi, il cibo sequestrato verrà distrutto, vista la sua possibile pericolosità per la salute degli ignari clienti del ristorante.

Continua a leggere su Today.it...