Ristorante distrutto dall'incendio, ma le telecamere mostrano tutto: la scoperta sconcertante

Un piano diabolico, studiato a tavolino e poi messo in pratica: far divampare un incendio per distruggere il loro ristorante, truffando la compagnia assicuratrice per intascare indebitamente i soldi. Con queste accuse tre persone sono state arrestate nelle scorse ore per i fatti avvenuti a San Martino Sannita, piccolo comune in provincia di Benevento, lo scorso settembre. In manette un 19enne, esecutore materiale che nella circostanza ha anche riportato delle ustioni, e i due titolari del locale, un 45enne di Casal di Principe (Caserta) e una 34enne di Benevento, che avevano organizzato il tutto per incassare i soldi dell'assicurazione, sempre secondo le accuse.

Decisive per la ricostruzione dell'accaduto sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Le indagini svolte dai militari del nucleo operativo e radiomobile e della stazione carabinieri di San Giorgio del Sannio, avviate dopo l'incendio che ha completamente distrutto il ristorante, hanno infatti permesso di individuare un giovane con il volto parzialmente coperto che è stato avvolto dalle fiamme e si è allontanato dal luogo dell'incendio a bordo di una bicicletta elettrica. Il ragazzo ha abbandonato alcuni indumenti parzialmente bruciati che sono stati successivamente sequestrati, insieme al locale.

A quel punto, i carabinieri hanno verificato se negli ospedali della Campania fosse stato trasportato o visitato un giovane con ustioni sul corpo, individuando in un'azienda ospedaliera del Napoletano un ragazzo che, per caratteristiche fisiche e per le ustioni riportate, poteva essere compatibile con l'autore dell'incendio. Dal sopralluogo nel ristorante, inoltre, sono emerse anomalie rispetto alle dichiarazioni rese dai titolari. Le indagini successive hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 19enne, ritenuto l'autore materiale dell'incendio, e dei gestori del locale, considerati i mandanti.